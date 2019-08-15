الأهلي ينفي اهتمامه بلاعب ساو باولو ويحسم موقف معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي أن ناديه لم يتقدم بأي عرض للبرازيلي رينالدو مانويل دا سيلفا، لاعب ساو باولو من أجل ضمه في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وقال طه إسماعيل في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الخميس: "لم نقدم أي عرض للنادي البرازيلي من أجل التعاقد مع رينالدو، وربما يكون الأمر متعلق بالنادي الأهلي السعودي."

وقالت تقارير صحفية برازيلية أن النادي الأهلي المصري تقدم بعرض من أجل التعاقد مع رينالدو، لكن لم يتم قبول العرض بشكل رسمي.

ونفى مسؤول الأهلي وجود نية للتفريط في علي معلول، قائلًا: "إذا كان هناك ربط بخصوص كون اللاعب مدافع أيسر وإمكانية رحيل علي معلول، فالأمر مغلق تمامًا ولا نفكر إطلاقًا في رحيله."