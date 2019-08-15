معلول وربيعة ينتظمان في مران الأهلي.. وإكرامي يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

انتظم الثنائي علي معلول ورامي ربيعة في تدريبات النادي الأهلي بشكل طبيعي استعداداً للمشاركة في مواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل في ثمن نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.

معلول وربيعة غابا في الأيام القليلة الماضية عن المران الجماعي واكتفيا بتدريبات بدنية وتأهيلية لكنهما عادا من جديد للظهور في المران الجماعي.

وعلى جانب أخر واصل شريف إكرامي حارس الفريق تدريباته التأهيلية استعداداً للانخراط في المران الجماعي والمشاركة في المباريات إذا قرر لاسارتي مدرب الفريق ذلك.

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وشهد المران عقد محاضرة من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي مع اللاعبين، وبعدها فقرة تدريبية لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وواصل الثنائي سعد سمير ومحمد محمود تدريباتهما التأهيلية تمهيداً للعودة بعد الشفاء من الإصابات التي لحقت بهما مؤخراً.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق من أجل الوقوف على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة تطورهم.