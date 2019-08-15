صحفي يوناني يكشف.. تجربة الـ57 يومًا لستانويفيتش مع باوك والرحيل لأسباب فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث ديميتري ساموليس، الصحفي اليوناني، عن تجربة ألكسندر ستانويفيتش المدير الفني الصربي الذي أعلن رئيس نادي الزمالك عن تدريبه للفريق بداية من الموسم المقبل، والتجربة التي خاضها في اليونان مع نادي باوك ولم تشهد الاستمرار أكثر من 57 يومًا.

وقال ديميتري الصحفي لدى موقع "24 سبورت" اليوناني عن ستانويفيتش، قائلًا: "ليست لدينا الكثير من المعلومات الفنية التي يمكن أن نذكرها بشأنه، فقد استمر 57 يومًا فقط مع باوك وبعدها رحل عن الفريق."

وتابع: "لقد تولى تدريب الفريق في فترة الإعداد ثم خاض مباراتين في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي وتفوق على أوليمبك دونيستك، وبعدها رحل عن الفريق بعدما قرر مجلس إدارة النادي إقالته."

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وعن أسباب الإقالة، أوضح الصحفي اليوناني، قائلًا: "لم يكن مستوى الفريق مرضيًا أثناء فترة الإعداد، كما أن المدير الفني قلل من قيمة عناصر الفريق، وطلب التعاقد مع صفقات جديدة، وفي الجانب الأخر كانت الإدارة على قناعة بالعناصر الموجودة لهذا تمت الإقالة."

وأوضح ألكسندر بريوفيتش لاعب باوك آنذاك، كيف رحل مواطنه ستانويفيتش، قائلًا: "الأمر حدث بين ليلة وضحاها، لم يكن هناك إعلان رسمي، لقد نمنا والمدير الفني هو ستانويفيتش، واستيقظنا في الصباح اكتشفنا رحيله، ربما يكون أحد أغرب المواقف في حياتي كلاعب."

نادي باوك، تحدث عن رحيل المدير الفني الصربي، قائلًا: "عقب شهرين من العمل، ستانويفيتش وجد أن عملية التأقلم مع احتياجات وفلسفة باوك صعبة، وأصبح لديه إيمان بعدم القدرة على تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها قبل التعاقد مع اللاعبين الجدد."