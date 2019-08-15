بعد إنتقاله لنادي أستون فيلا.. الأهلي يطالب فيفا بحقوق رعاية تريزيجيه

أرسلت الإدارة القانونية بالنادي الأهلي خطابا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمطالبة بالحصول على حق رعاية محمود حسن تريزيجيه المنتقل حديثا لصفوف استون فيلا الإنجليزي.

وقال مصدر بالأهلي إن النادي أرسل ملف كامل للفيفا يضمن حقوقه كاملة غي رعاية لاعبه وهي نسبة يحصل عليها النادي للمرة الأولى حيث لم يطالب بها الأهلي من قبل.

وأوضح المصدر أن النسبة ستكون ٥% من إجمالي الصفقة التي تمت مؤخرا بأنتقال تريزيجيه إلى استون فيلا من قاسم باشا التركي.

وأضاف المصدر أن الموقف القانوني للأهلي سليم بنسبة ١٠٠% و يوكد أن النادي سيحصل على حقوقه كاملة.