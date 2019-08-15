تفاصيل جلسة عبدالحفيظ مع طبيب الأهلي للإطمئنان على المصابين

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين في الفريق.
وحرص عبد الحفيظ، على الاستفسار من طبيب الفريق على حالة المصابين في الفريق ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه كل لاعب.
ويتواجد في قائمة المصابين بالفريق كلٌ من، سعد سمير ومحمد محمود، وشريف إكرامي، وكريم نيدفيد.
ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ لكأس مصر.
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