مصر تصطدم بالبرتغال وألمانيا تواجه الدنمارك بنصف نهائي مونديال اليد للناشئين

تأهل منتخب البرتغال لكرة اليد للناشئين إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد تغلبه على نظيره الفرنسي بنتيجة 31 - 26، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم بربع نهائي المونديال المقام بمقدونيا.
وكان منتخب مصر تـأهل لنصف النهائي بعدأن أطاح بنظيره الآيسلندي بنتيجة 35 -31، ليضرب بذلك موعدًا مع نظيره البرتغالي بعد غدًا السبت لحسم التأهل للمباراة النهائية.
وبنفس الدور تأهل منتخب ألمانيا بعد أن تغلب على نظيره المجري بنتيجة26 - 16، ليضرب موعدًا مع نظيره الدنماركي الذي أطاح بنظيره الإسباني بنتيجة 23 - 19، على أن تكون مباراة النهائي يوم الأحد المقبل.
جدير بالذكر أن منتخب مصر التقى مع نظيره البرتغالي بمونديال اليد للشباب الذي أقيم بإسبانيا، وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع، واستطاع أن ينتصر منتخب الفراعنة ويحصد المركز الثالث.
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