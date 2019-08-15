رسميًا.. سموحة يتعاقد مع الليبي محمد الترهوني

اعلن نادي سموحه السكندري تعاقده مع الليبي محمد الترهوني لاعب أهلي طرابلي الليبي في صفقة انتقال حر، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وجاء تعاقد النادي مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بعد توصية من حسام حسن المدير الفني للفريق.
ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة على موقع تويترصورة لمحمد الترهوني معلنًا عن انضمامه رسميًا إلى الفريق.
والجدير بالذكر أن سموحة نجح في ضم العديد من اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية حيث ضم محمد كوفي وعمر صلاح وسيف فاروق جعفر وأحمد داودا.
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