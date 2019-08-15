جماهير ليفربول تمنح ساديو ماني لقب رجل مبارة السوبر الأوروبي

منحت جماهير نادي ليفربول نجمها السنغالي ساديو ماني لقب رجل مباراة السوبر بين تشلسي وليفربول والتي حسمها الريدز بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى للمباراة، بالتعادل الإيجابى 2 - 2. بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى للمباراة، بالتعادل الإيجابى 2 - 2. واستطاع النجم السنغالي أن يسجل هدفين خلال اللقاء وطرح ليفربول عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" 4 لاعبين يتم من خلالهم اختيار رجل المباراة، حيث تفوق مانى على البرازيلى روبرتو فيرمينو، والمدافع فيرجيل فان دايك والحارس أدريان. اللقاء وطرح ليفربول عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" 4 لاعبين يتم من خلالهم اختيار رجل المباراة، حيث تفوق مانى على البرازيلى روبرتو فيرمينو، والمدافع فيرجيل فان دايك والحارس أدريان.

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