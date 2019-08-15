4 مرشحين في أول أيام فتح الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أول المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، والمقرر إقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجارى أبوابها خلال اليوم

الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.

وتقدم في اليوم الأولي للترشح أشرف حسن زكي لمنصب منصب أمين الصندوق، وكل من أحمد مرتضي

أحمد منصور ،أحمد عادل عبدالفتاح محمد ، محمد أنور محمد إبراهيم شهرته "حمادة أنور " لمنصب عضوية مجلس الإدارة.

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وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غدا الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.