4 مرشحين في أول أيام فتح الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أول المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، والمقرر إقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجارى أبوابها خلال اليومالأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.
وتقدم في اليوم الأولي للترشح أشرف حسن زكي لمنصب منصب أمين الصندوق، وكل من أحمد مرتضيأحمد منصور ،أحمد عادل عبدالفتاح محمد ، محمد أنور محمد إبراهيم شهرته "حمادة أنور " لمنصب عضوية مجلس الإدارة.
وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غدا الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.
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