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جريزمان ودي يونج بقائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو

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استقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على قائمة فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، وذلك في اللقاء الذي يقام مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني.

ويغيب النجم الأرجنتيني ليونيل عن قائمة البلوجرانا بسبب تعرضه لإصابة خلال فترة إعداد الفريق وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمي : تيرشتيجن، اجناسيو بينا.

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجلت، سيرجيو روبرتو، أوتيتي، جوري ألبا.

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خط الوسط : دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش، كوتينيو، رافينا، آلانيا، جونيور

خط الهجوم : لويس سواريز، انطوان جريزمان، بيريز، عثمان ديمبلي.

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