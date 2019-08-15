حقق فريق وادي دجلة الفوز على نظيره سيراميكا كليو باترا بخمسة أهداف نظيفة فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم استعداداً للدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 . الفريقين اليوم استعداداً للدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 . جاءت أهداف وادي دجلة عن طريق رفيق كابو "ثنائية" ومحمد هلال وحسام عرفات ورجب عمران هدف لكل لاعب . ويستعد الفريقان لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وادي دجلة يكتسح سيراميكا كليوباترا بخماسية وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.