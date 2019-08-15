المصري يطلب إقامة مبارياته المحلية والأفريقية باستاد الإسماعيلية

أرسلت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة بالقدم تخطره من خلاله باختيار ملعب ستاد الاسماعيلية لاستضافة مباريات المصري بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية والتي يستهلها المصري بملاقاة الفائز من فريقي ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة المقرر إقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من الكونفيدرالية ، كما أشارت إدارة النادي المصري في خطابها الى اختيار ملعب الجيش بالسويس بديلاً لاستاد الاسماعيلية.

كان ستاد الاسماعيلية قد استضاف مباريات النادي المصري خلال النسخة الرابعة عشرة من الكونفيدرالية ، بالإضافة الى استضافته لمباريات المصري بالدوري العام وكأس مصر موسمي 2015/2014 ،2016/2015. من فريقي ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال وهي المباراة المقرر إقامتها منتصف سبتمبر المقبل ضمن مباريات دور الـ 32 من الكونفيدرالية ، كما أشارت إدارة النادي المصري في خطابها الى اختيار ملعب الجيش بالسويس بديلاً لاستاد الاسماعيلية.كان ستاد الاسماعيلية قد استضاف مباريات النادي المصري خلال النسخة الرابعة عشرة من الكونفيدرالية ، بالإضافة الى استضافته لمباريات المصري بالدوري العام وكأس مصر موسمي 2015/2014 ،2016/2015.

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