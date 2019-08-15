باهر المحمدي يعود للمشاركة في تدريبات الإسماعيلي

خاض نجم الإسماعيلي باهر المحمدي مرانا خاصا عقب لحاقه بمعسكر الدراويش الذي تستضيف مدينة السادس من أكتوبر وانضم للمران عصر اليوم الخميس . و بدأ المحمدي بمران خفيف بالجري حول الملعب ثم تدريبات استشفائية تحت قيادة الجهاز الطبي للفريق . وكان لحق المحمدي بالمران مؤخرا بسبب احتفالة بحفل خطوبته بالأمس الأربعاء ومن المتوقع غيابه عن ودية الدراويش مع بتروجيت غدا الجمعة . بسبب احتفالة بحفل خطوبته بالأمس الأربعاء ومن المتوقع غيابه عن ودية الدراويش مع بتروجيت غدا الجمعة . ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر .

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