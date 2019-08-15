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رئيس لجنة التخطيط بالأهلي يكشف حقيقة رحيل علي معلول

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أكد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن ما يتردد حول رحيل علي معلول عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة مع انتشار تقارير عن تقدم الفريق العرض البرازيلي رينالدو مانويل دا سيلفا، لاعب ساو باولو، عاري تماماً من الصحة.

وأوضح أن علي معلول مستمر مع الفريق، ولم نتقدم بأي عرض لضم البرازيلي.

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