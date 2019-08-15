شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التخطيط بالأهلي يكشف حقيقة رحيل علي معلول والان مع التفاصيل
أكد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن ما يتردد حول رحيل علي معلول عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة مع انتشار تقارير عن تقدم الفريق العرض البرازيلي رينالدو مانويل دا سيلفا، لاعب ساو باولو، عاري تماماً من الصحة.
وأوضح أن علي معلول مستمر مع الفريق، ولم نتقدم بأي عرض لضم البرازيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة التخطيط بالأهلي يكشف حقيقة رحيل علي معلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.