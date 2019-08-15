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نجم ريال مدريد يغيب عن أولى مباريات الدوري الأسباني

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يغيب داني كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، عن الجولة الأولى للفريق بالدوري الأسباني أمام سيلتا فيجو، لتلقيه 5 بطاقات صفراء، أخرها أمام ريال بيتيس بالمباراة الأخيرة من الموسم الماضي.

ويسعى الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بتحديد البديل المناسب للاعب.

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ويذكر أن أن الاتحاد الإسباني قد وافق مطلع الشهر الجاري، على عدم تطبيق عقوبات الجولة الأخيرة من الليجا في الموسم الجديد، ولكن نظرا لضيق الوقت لم يتم التصديق بشكل رسمي على هذا القرار.

 في البحث عن بديل مناسب لنجم الفريق داني كارفخال الظهير الأيمن للفريق، والذي سيغيب عن أولى مباريات الريال في الليجا أمام سيلتا فيجو.

 

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