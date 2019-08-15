شكرا لقرائتكم خبر عن مالك نادي باريس سان: نيمار سينتقل لهذا النادي والان مع التفاصيل
أكدت صحيفة لو10 سبورت الفرنسية، أن ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، يميل لانتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق لنادي ريال مدريد الأسباني.
ويسعى ناديي برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الشق الهجومي للفريقان
وكان برشلونة طلب التعاقعد مع اللاعب مقابل كوتينيو وراكيتيتش ومبلغ مالي يصل إلى 100 مليون يورو.
فيما يسعى ريال مدريد لضمه مقابل حصول النادي الفرنسي على فينيسيوس جونيور كجزء من الصفقة.
دخل نادي ريال مدريد في منافسة شرسة مع غريمه التقليدي برشلونة من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، في الانتقالات الحالية.
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