شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم نيمار والان مع التفاصيل

يسعى نادي ريال مدريد الأسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن سيقدم عرض جديد لضم اللاعب خلال الأيام القادمة، ومن المقرر أن يشمل العرض إدخال فينيسيوس جونيور في الصفقة بجانب مبلغاً كبيراً من المال لمحاولة إقناع الإدارة باريس سان جيرمان للاستغناء عن اللاعب. يذكر أن القيمة التسويقية للاعب الشاب فينيسيوس جونيور بـ70 مليون يورو.

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