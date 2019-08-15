شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع ليفربول يقترب من الرحيل لروما والان مع التفاصيل

قالت "شبكة سكاي سبورت إيطاليا"، إن مدافع نادي ليفربول ديان لوفرين اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت ، أن روما توصل لاتفاق مع اللاعب حول انتقاله لصفوف الفريق، ويستعد لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب. وأوضحت أنه من المقرر انتقال اللاعب لمدة موسم واحد مع خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع ليفربول يقترب من الرحيل لروما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.