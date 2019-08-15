الفيفا يعاقب اوسونا العضو السابق في الكونميبول بالإيقاف مدى الحياة والغرامة

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شعار الفيفا أمام مقره في زوريخ قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس إنه فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة وغرامة قدرها مليون فرنك سويسري (مليون دولار) على رومير اوسونا أمين الصندوق وعضو اللجنة التنفيذية السابق باتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) بسبب تلقيه رشى. وأوضح الفيفا إن الإجراءات المتخذة ضد المسؤول البوليفي تستند بشكل خاص إلى دوره في منح عقود لشركات تتضمن حقوقا إعلامية وتسويقية لمسابقات الاتحاد بين عامي 2012 و2015. وشغل اوسونا منصب أمين صندوق الكونميبول لمدة 27 عاما وتم توجيه الاتهام إليه في الولايات المتحدة في 2015 بسبب ادعاءات بتورطه في تلقي رشى بلغ مجموعها 200 مليون دولار.

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