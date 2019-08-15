الامارات | كيف يتم اختيار القائمة النهائية لأفضل لاعبي أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم اختيار القائمة النهائية لأفضل لاعبي أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي قائمته النهائية لأفضل ثلاثة لاعبين في أوروبا الموسم الماضي والذي سيتم الكشف عن الفائز النهائي بها في الـ 29 من أغسطس المقبل، ولكن كيف يقوم الاتحاد الأوروبي بإختيار القائمة النهائية والتي لم تشهد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي.

ويتم اختيار القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين من قبل لجنة تحكيم تضم 80 مدربًا من الأندية التي شاركت في مرحلة المجموعات بالبطولات الأوروبية 2018-2019، دوري أبطال أوروبا (32 فريقا) والدوري الأوروبي (48 فريقا)، إلى جانب 55 صحفيا تم اختيارهم من قبل الاتحاد الأوروبي، واحد من كل اتحاد من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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واختار المصوتون أفضل ثلاثة لاعبين، حيث حصل الأول على 5 نقاط والثاني 3 نقاط والثالث نقطة. ولم يُسمح للمدربين بالتصويت للاعبين من فريقهم، جدير بالذكر أن نجم ليفربول محمد صلاح حل رابعاً خلف الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مهاجم في القارة الأوروبية، خلف الثلاثي المرشح للجائزة، رونالدو وميسي وماني.

وقد كان قريبا للغاية من دخول ضمن أفضل ثلاثة، بحصوله على 83 نقطة، بفارق كبير عن صاحب المركز الخامس دوشان تاديتش مهاجم أياكس الذي حصد 35 نقطة فقط.