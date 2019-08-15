الامارات | الترتيب النهائي لمحمد صلاح بين أفضل لاعبي أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن الترتيب النهائي لمحمد صلاح بين أفضل لاعبي أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الأوروبي عن باقي الأسماء التي احتلت المراكز من الرابع إلى العاشر، في جائزة أفضل لاعب في أوروبا والذي ترشح إلى قائمتها النهائية الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي رونالدو، والمدافع الهولندي فان دايك، وابتعد محمد صلاح عن قائمة الثلاثة الأوئل بعد أن نافس رونالدو ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة الموسم الماضي قبل أن يحصدها الأخير.

ولم يكن محمد صلاح بعيداً عن القائمة الثلاثية إذ حل في المركز السادس برصيد 49 نقطة، وحل صلاح خلف زميليه، أليسون بيكر الرابع والذي حصد 57 نقطة، وساديو ماني الخامس بـ51 نقطة.

وحل إدين هازارد نجم تشيلسي الذي انتقل إلى ريال مدريد حصد 38 نقطة في المركز السابع، تلاه ماتيس دي ليخت لاعب أياكس السابق ويوفنتوس الحالي بـ27 نقطة.

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أما فرانكي دي يونج لاعب أياكس السابق وبرشلونة الحالي فحل في المركز التاسع بـ27 نقطة، وتواجد رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي في المركز العاشر بـ12 نقطة.

ويكون الحكم في هذه الجائزة على مستوى اللاعبين في أوروبا، بغض النظر عن الجنسية، فيما يتعلق بأدائهم على مدار الموسم بأكمله في جميع المسابقات - على الصعيدين المحلي والدولي - على حد سواء في النادي أو على مستوى منتخبات بلادهم.