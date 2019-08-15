شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم آيسلندا في كأس العالم لناشئي اليد وتتأهل إلى نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، بقيادة مجدى أبوالمجد، على فريق آيسلندا، بنتيجة 35 / 31 في دور الـ8 بكأس العالم للناشئين المقامة في مقدونيا، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21 / 14 لصالح المنتخب المصري، في شوط شهد تألقًا ملحوظًا للاعبين، خاصة الحارس عبدالرحمن حميد واللاعب حسن وليد قداح.

وبهذا الفوز، نجح منتخب ناشئي اليد في تحقيق الانتصار السادس بالمونديال، بعد الفوز في 4 لقاءات بالدور الأول، وتلقى خسارة وحيدة أمام فرنسا، والنجاح في الفوز على سلوفينيا في دور الـ 16.

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ويلتقي منتخب ناشئي كرة اليد، بعد غد السبت، مع الفائز من لقاء فرنسا والبرتغال الذي سيقام في التاسعة إلا الربع، مساء اليوم.

وتأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى ربع النهائي بعد الفوز على سلوفينيا 30 /23 في دور الـ16، أمس الأربعاء.

وشهد مشوار ناشئي اليد في الدور الأول تحقيق الفوز على السويد في ضربة البداية 32 /29، قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24، ثم الفوز على تايوان 36/ 25، ثم كندا 47 /20، وأخيرًا المجر 31 /24.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.