شكرا لقرائتكم 4 محاضرات لاتينية للاعبى الأهلى فى مران اليوم استعدادا لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم ،الخميس، على ملعبه بالتتش تحت قيادة لاسارتي وجهازه المعاون في إطار إستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز
وبدأ لاسارتي المران بمحاضرة مع لاعبي الفريق تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية قبل أن يقطع المران مرتين ويعقد محاضرتين لا تتعدى كلاهما 3 دقائق للحديث عن أمور فنية خاصة بالتدريبات ومع نهاية المران عقد المدير الفني محاضرة رابعة مع اللاعبين.
وناقش لاسارتي مع اللاعبين أمور فنية خاصة بالمباراة المقبلة بجانب بعض النصائح الفنية الأخرى وتصحيح لبعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مران اليوم واستلزمت إيقاف المران أكثر من مرة والتحدث معهم.
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