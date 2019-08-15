شكرا لقرائتكم وادى دجلة يفوز علي سيراميكا كليوباترا بخماسية نظيفة وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق وادي دجلة الفوز بـخمسة أهداف نظيفة فى وديته أمام سيراميكا كليوباترا استعداداً للدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 . جاءت أهداف وادي دجلة عن طريق رفيق كابو "ثنائية" ومحمد هلال وحسام عرفات ورجب عمران هدف لكل لاعب. ينطلق الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر المقبل على أن ينتهي فى يونيو المقبل ، بينما ينطلق الدوري الممتاز نهاية سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبل.

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