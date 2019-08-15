شكرا لقرائتكم بهدفين "قمر" الاتحاد يفوز على مصرى السلوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره مصرى السلوم بهدفين مقابل هدف احرز الهدفين خالد قمر مهاجم الفريق واقميت المباراه على ملعب المكسز Advertisements وشارك طلعت يوسف المدير الفنى العديد من اللاعبين للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنىز وأهدر لاعبو الاتحاد أهدافا عديدة كانت كفيلة بخروج الفريق فائزا بنصف دستة أهداف، ويخوض الفريق الوديه الثانيه غدا امام دمنهور.

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