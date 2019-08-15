شكرا لقرائتكم الأهلى يتفق مع شركة التأمين على تحمل تكلفة إصابات المعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الأهلي مع شركة التأمين الخاصة بالنادي علي تحمل أى مبالغ فيما يخص اللاعبين المعاريين، وذلك في حالة تعرض أى منهم للإصابة.

وحاول الأهلي إقناع الأندية التي يقوم بإعارة لاعبيه اليها بتحمل تكاليف علاج ايآ منهم إلا أنهم قابلوا الطلب بالرفض ليتم الاتفاق في النهاية أن تتكفل شركة تأمين الأهلي بالأمر.

ويستعد الاهلي لمباراة بيراميدز مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر ثم يلعب بعدها مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب أيضاً.