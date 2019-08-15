شكرا لقرائتكم الزمالك "أبيض فى أبيض" أمام ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى افتتاح مشوار الأبيض ببطولة دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2019- 2020. ووفقاً للاجتماع الفنى للمباراة تقرر إرتداء الزمالك لزيه التقليدى باللون الأبيض فيما سيرتدى حارس مرمى الفريق، قميص أسود، فيما تقرر إرتداء الفريق الصومالى لطاقم "لبنى" ويرتدى حارس مرماه اللون الأحمر. ويقود طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، الفريق الأبيض فى تلك المباراة بشكل مؤقت أمام ديكاداها الصومالى، لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد مهمته الفنية مع الفريق بعد المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك "أبيض فى أبيض" أمام ديكاداها الصومالى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.