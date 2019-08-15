ميسي، رونالدو وفان دايك مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) عن ترشيح كل من الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانكليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدربًا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الاوروبي الموسم الفائت اضافة الى 55 صحفيًا هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة التي سيتم تسليمها خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 آب/أغسطس الحالي حيث ستقام ايضًا قرعة دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا.

وكان قد حقق ميسي (32 عامًا) لقب الدوري الاسباني مع النادي الكاتالوني الموسم الفائت، حيث كان أفضل هداف في الليغا بـ36 هدفًا كما وتربع على صدارة هدافي دوري الابطال بإحرازه 12 هدفًا. أما مع منتخب التانغو، فقد خرج من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل حاملة اللقب.

أما رونالدو (34 عامًا) الذي انتقل الى "بيانكونيري" في صيف 2018، فقد نجح في موسمه الاول في ايطاليا بالفوز بالدوري المحلي مسجلا 21 هدفًا حيث حل رابعًا على قائمة الهدافين اضافة الى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري. كما ونجح بتحقيق لقب النسخة الاولى من دوري الامم الاوروبية مع منتخب بلاده.

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أما فان دايك (28 عامًا) فقد أحرز مع الـ"ريدز" لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي اضافة الى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانكليزي وبات أول مدافع يفوز بها منذ الانكليزي جون تيري مع تشيلسي عام 2005. كما وأحرز لقب الكأس السوبر الاوروبية الاربعاء على حساب تشلسي بركلات الترجيح. هذا وحل لاعب ساوثمبتون السابق وصيفًا لدوري الامم الاوروبية مع منتخب هولندا.

لدى السيدات، اختارت اللجنة ثلاثي فريق ليون الفرنسي حامل لقب دوري ابطال اوروبا للمنافسة على الجائزة القارية، ووقع الخيار على الانكليزية لوسي برونز، النرويجية أدا هيغربرغ والفرنسية أماندين هنري.

في العام الماضي كانت الجائزة من نصيب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أحرز لقب دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد الاسباني وحل وصيفًا لكأس العالم مع كرواتيا حين فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال، أما لدى السيدات فذهبت الجائزة للدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الالماني.

وكان ميسي أول الفائزين بهذه الجائزة التي اطلقتها ويفا عام 2011 قبل أن يفوز بها مجددًا عام 2015، فيما كانت من نصيب الاسباني اندريس انييستا عام 2012 والفرنسي فرانك ريبيري عام 2013 قبل أن تنتقل الى رونالدو أعوام 2014، 2016 و2017.