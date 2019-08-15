تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الجولة الأولى من الدوري الأسباني الممتاز

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتافيجو، في الجولة الأولى من الدوري الأسباني، والتي يزداد البحث عنها على مختلف محركات البحث على شبكة الإنترنت، والمعروف أن محبي الملكي في كل مكان في العالم، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم القنوات الناقلة، وكل التفاصيل الخاصة باللقاء ونتمنى أن نوفق في تقديم معلومة مفيدة.

يسعى ريال مدريد لبداية قوية هذا الموسم، تكون مختلفة عن المواسم السابقة، ويسعى الملكي للفوز في افتتاح الليجا عندما يلتقي سيلتافيجو يوم السبت القادم، ويسعى المارينجي الذي أبرم 5 صفقات، كلفت خزينة النادي أكثر من 300 مليون يورو، ألي التتويج باللقب الغائب عن الفريق منذ عام 2016،

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتافيجو غي الدوري الأسباني

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة ريال مدريد* سيلتافيجو السبت 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD3 بالايدوس

تعرف على تحضيرات ريال مدريد لبدأ الموسم الجديد.

أبرم ريال مدريد في المريكاتو الصيفي الحالي 5 صفقات، من أجل تدعيم الصفوف كلفت النادي أكثر من 300 مليون يورو، من أجل الفوز من جديد بالألقاب، فالفريق الملكي لم يفوز ببطولة الدوري الأسباني منذ عام 2016، ولكن الإصابات والغيابات التي ضربت الفريق قد تؤثر على ضربة البداية للفريق الملكي، الساعي مع مديره الفني زين الدين زيدان إلي استرجاع الهيبة الكروية المفقودة منذ فترة.