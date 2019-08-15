سوبر كورة.. كيف غير أشرف زكى خريطة انتخابات الزمالك؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة الاستقرار على خوض أشرف زكي الانتخابات على منصب أمين الصندوق وعدم تقديم إسماعيل يوسف استقالته واستمراره فى المجلس الحالي كعضو مجلس وليس أمين صندوق.

ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

وأعلن مجلس الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.