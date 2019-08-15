حسن مصطفى رئيس الدولى لليد يؤازر الفراعنة أمام ايسلندا فى المونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على مؤازرة منتخب الناشئين أمام أيسلندا فى المباراة المقامة حاليا فى إطار دور ربع نهائى كأس العالم المقام بمقدونيا . تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء. Advertisements وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 ، ليتصدر المجموعة الثانية و ينجح فى الفوز على سلوفينيا 30 / 23.

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