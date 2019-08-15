وادي دجلة يفوز على سيراميكا بخماسية نظيفة ودياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق وادي دجلة الفوز بـخمسة أهداف نظيفة فى وديته أمام سيراميكا كليو باترا استعداداً للدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 . جاءت أهداف وادي دجلة عن طريق رفيق كابو "ثنائية" ومحمد هلال وحسام عرفات ورجب عمران هدف لكل لاعب. ينطلق الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر المقبل على أن ينتهي فى يونيو المقبل، بينما ينطلق الدوري الممتاز نهاية سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبل.

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