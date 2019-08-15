شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعقد 4 محاضرات مع لاعبي الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد لا يتكرر كثيراً في تدريبات الأهلى قام الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بعقد 4 محاضرات مع لاعبي الفريق على فترات وعلى مدار المران.
وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم ،الخميس، على ملعبه بالتتش تحت قيادة لاسارتي وجهازه المعاون في إطار إستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل ببرج العرب في دور الـ16 لكاس مصر.
وبدأ لاسارتي المران بمحاضرة مع لاعبي الفريق تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية قبل أن يقطع المران مرتين ويعقد محاضرتين لا تتعدى كلاهما 3 دقائق للحديث عن أمور فنية خاصة بالتدريبات ومع نهاية المران عقد المدير الفني محاضرة رابعة مع اللاعبين.
وناقش لاسارتي مع اللاعبين أمور فنية خاصة بالمباراة المقبلة بجانب بعض النصائح الفنية الأخرى وتصحيح لبعض الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مران اليوم واستلزمت إيقاف المران أكثر من مرة والتحدث معهم.
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