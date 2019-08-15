شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة اليد : أولادنا قادرون على تحقيق إنجاز اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة الناشئين فى كأس العالم المقام بمقدونيا بجميع لاعبى المنتخب وسط فرحة التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا 35 / 31 فى دور الـ 8 .

و قال عبد الوهاب فى تصريح لـ " الخليج 365 " أولادنا قادرون على تحقيق إنجاز اللقب فى ظل الرغبة و الطموح و التركيز التى تظهر على البعثة بأكملها من جهاز فنى و لاعبين و إداريين .

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تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.