شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. العلاج الخاطئ وراء تأخر عودة نيدفيد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي للعودة من جديد لألمانيا للوقوف علي أسباب رشح الركبة المتكرر الذي يعاني منه. وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ"سوبر كورة"، أن كريم نيدفيد تم علاجه بطريقة خاطئة عن طريق الطبيب الألماني الذى تولي حالته فى الفترة الأخيرة، ليقوم بتغيير الطبيب المعالج وهو ما تسبب في تأخر عودته للملاعب. لمعرفة آخر تطورات حالة لاعب الأهلي الطبية، اضغط هنا..

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