شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى "الأبيض فى مواجهة ديكاداها "اللبنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غداً الجمعة، على استاد برج العرب، فى افتتاح مشوار الأبيض ببطولة دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2019- 2020.

ووفقاً للاجتماع الفنى للمباراة تقرر ارتداء الزمالك لزيه التقليدى باللون الأبيض فيما سيرتدى حارس مرمى الفريق الأبيض، قميص أسود، فيما تقرر ارتداء الفريق الصومالى لطاقم "لبنى" ويرتدى حارس مرماه اللون الأحمر.

ويقود طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، الفريق الأبيض فى تلك المباراة بشكل مؤقت أمام ديكاداها الصومالى، لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد مهمته الفنية مع الفريق بعد المباراة.