شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت ضيفاً فى برنامج "الاهلي الليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الناقد الرياضي عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، ضيفاً علي برنامج "الاهلي الليلة" علي قناة الأهلي ، الذي يقدمه عبد الحميد حسن لاعب الفريق الاحمر السابق. ومن المنتظر، ان يناقش شلتوت عدد من القضايا الرياضية المطروحة علي الساحة ، والمباريات الافريقية للثلاثي الاهلي و الزمالك و بيراميدز ، فضلا عن المواجهة المرتقبة للاحمر أمام بيراميدز في كاس مصر يوم السبت المقبل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام شلتوت ضيفاً فى برنامج "الاهلي الليلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.