شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كابوس الزمالك يجعل هذا الثنائى صداع فى رأس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت أزمة قائمة الموسم الكروي الجديد، تلقى بظلالها داخل النادي الأهلي، بعد تحديد اتحاد الكرة عدد اللاعبين المعارين لكل فريق بـ 10 فقط، من بينهم 5 لاعبين بالفريق الأول وثلاثة لاعبين بفريق الشباب وثنائي أجنبي.

جاء قرار اتحاد الكرة، ليضع النادي الأهلي، في مأزق بسبب تعذر قيد بعض اللاعبين فى قائمة الموسم الجديد وضرورة رحيل عدد كبير من الأسماء للوصول للعدد المسموح وفقا للوائح الجبلاية.

ويكشف سوبر كورة، عن معاناة مسئولي النادي الأهلي فى الوقت الحالي، من إمكانية انتقال لاعبان من المرشحين للرحيل عن الأبيض لصفوف الزمالك، خلال الميركاتو الحالي، بعدما تمسك الثنائي بالقيد فى قائمة الموسم الجديد، أو الرحيل المجاني وهو ما تخشاه إدارة القلعة الحمراء، خوفا من انتقالهما للقلعة البيضاء.

لمعرفة ثنائي الأهلي والتفاصيل كاملة، اضغط هنا..