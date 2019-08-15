شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في مصير رودريجيز مع ريال مدريد والان مع التفاصيل
قال راديو كادينا كوبي الإسباني، أن الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد، باقي في صفوف الفريق رغم محاولات إدارة النادي في رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وكان خاميس رودريجيز عاد من فترة الإعارة التي قضاها برفقة بايرن ميونخ الألماني أخر موسمين، حقق خلالهما أداء جيد، ويسعى مدريد في بيعه بمبلغ جيد مما صعب عملية رحيله عن الفريق.
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