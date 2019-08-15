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خلاف جديد بين برشلونة وباريس سان جيرمان حول لاعبين

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باتت مساعي برشلونة في ضم البرازيلي لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، على مقربة من الفشل، بعدما اشترط باريس سان جرمان الفرنسي،  الحصول على مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو، ولاعبين من فيليبي كوتينيو (27 عاما) والبرتغالي نيلسون ساميدو (25 عاما) والفرنسي عثمان ديمبيلي (22 عاما).

فيما لايريد برشلونة أن يدفع 100 مليون يورو نظراً لقيمة الصفقات التي أجراها من بينها الفرنسي أنطوان جريزمان، مقابل120 مليون يورو، وكذلك كوتينيو الذي يريد الفريق الكتالوني عنه 120 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.

 

 

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