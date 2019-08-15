شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الدوري الأسباني.. صدمة في برشلونة بسبب ميسي والان مع التفاصيل

سادت حالة من الغضب العارم بين جماهير نادي برشلونة الأسباني بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن التدريبيات الجماعية للفريق اليوم، الآن استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا.

وهذا ما يؤكد غيابه عن مبارة الافتتاح غداً.