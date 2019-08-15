شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة.. بوجبا يقنع إدارة اليونايتد بالموافقة على رحيله لريال مدريد والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "ماركا" أن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى للانتقال لنادي ريال مدريد الأسباني خلال فترة الانتقالات الجارية.
وأوضحت الصحيفة، أن وكيل اللاعب سيعقد اجتماعاً مع إدارة فريقه خلال الأيام المقبلة من أجل توصيل رغبته في الرحيل، ومطالبتهم بالموافقة على رحيله لريال مدريد وعدم المغالاه في مطالبهم.
يذكر أن بوجبا أعلن من قبل عن رغبته في خوض تحدي جديد.
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