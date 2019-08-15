شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقدم عرض جديد لضم نيمار والان مع التفاصيل

قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرض جديد لنادي باريس سان جيرمان لضم لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكانت تقارير صحفية كشفت مساعي فريقي برشلونة وريال مدريد في ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، واقترنت التقارير باقتراب نيمار لبرشلونة خاصة رغبة اللاعب تميل للعب بجوار ميسي.

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