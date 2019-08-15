شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب محمد صلاح وماني بعد استبعادهما من قائمة الأفضل في أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن الثلاثة المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في أوروبا 2019، وهم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس. وخرج محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، من القائمة، واحتل المركز السادس بعد الثنائي أليسون بيكر حارس ليفربول وزميله ساديو ماني بالمركزين الرابع والخامس برصيد 57 نقطة و51 نقطة على الترتيب. Advertisements ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اسم الفائز بالجائزة يوم 29 أغسطس .

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