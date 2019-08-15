شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة السابق يحذر من التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل
حذر البلغاري خريستو ستويشكوف نجم برشلونة الأسبق، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، من عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف برشلونة مجدداً.
وأكد ستويشكوف، أن الفريق ليس بحاجة لضم نيمار، خاصة أن الفريق يضم عدد من اللاعبين المتميزين من بينهم لضم نيمار، وليس له مكان داخل الفريق.
وأوضح أن عرض برشلونة إيفان راكيتيتش وفيليبي كوتينيو ضمن الصفقة، لإقناع سان جيرمان بالحصول على نيمار، مؤكدا أن هذا العرض بمثابة قلة احترام للاعبي الفريق.
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