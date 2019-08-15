شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتواصل مع ماني لضمه لصفوف ريال مدريد والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني، طالب التعاقد مع السنغالي مع ساديو ماني لاعب ليفربول.
وأوضحت الصحيفة، أن زيدان تواصل مع اللاعب في محاولة لضمه، ولكن طالب ليفربول مبلغ كبير للاستغناء عن اللاعب.
وكان ماني تألق في مبارة أمس أمام تشيلسي في السوبر الأوربي، وأحرز هدفين.
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