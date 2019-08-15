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زيدان يتواصل مع ماني لضمه لصفوف ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني، طالب التعاقد مع السنغالي مع ساديو ماني لاعب .

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان تواصل مع اللاعب في محاولة لضمه، ولكن طالب ليفربول مبلغ كبير للاستغناء عن اللاعب.

وكان ماني تألق في مبارة أمس أمام في السوبر الأوربي، وأحرز هدفين.

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