شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وحيدة يستغنى خلالها باريس سان جرمان عن نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع شرطاً للاستغناء عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار لنادي برشلونة الأسباني. وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي اشترط الحصول على مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو، ولاعبين من فيليبي كوتينيو (27 عاما) والبرتغالي نيلسون ساميدو (25 عاما) والفرنسي عثمان ديمبيلي (22 عاما). فيما كشفت تقارير صحيفة، أن نيمار اقترب من التوقيع لبرشلونة، خلال الأيام القادمة.

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