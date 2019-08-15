شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وحيدة يستغنى خلالها باريس سان جرمان عن نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وضع شرطاً للاستغناء عن خدمات لاعبه البرازيلي نيمار لنادي برشلونة الأسباني.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي اشترط الحصول على مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو، ولاعبين من فيليبي كوتينيو (27 عاما) والبرتغالي نيلسون ساميدو (25 عاما) والفرنسي عثمان ديمبيلي (22 عاما).
فيما كشفت تقارير صحيفة، أن نيمار اقترب من التوقيع لبرشلونة، خلال الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة وحيدة يستغنى خلالها باريس سان جرمان عن نيمار لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.