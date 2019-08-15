شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينجح فيما فشلت فيه برشلونة ويجمع بين ميسي ونيمار والان مع التفاصيل

نجح نادي الإسماعيلي المصري، بالتعاقد مع العراقي همام طارق، المُلقب بـ"ميسي"، والمصري خليل حجي، الشهير بـ"نيمار"، في اطار خطة ادارة النادي لدعم الفريق في صفقة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب همام طارق 23 عاما، ولعب بالقدم اليسرى ويجيد في مركزي الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح، وسعريا ويجيد المراوغة، على غرار النجم الأرجنتيني الذي يحمل اسمه كلقب له، واضم همام للإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

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فيما تعاقد النادي الإسماعيلي، مع خليل حجي الشهير بنيمار، والذي بدأ حجي مسيرته في فرق الشباب بنادي الزمالك، واحترف بعدد من الأندية ثم عاد للإسماعيلي مجدداً ويشبه خليل البرازيلي نيمار في المظهر، وقدرته على اللعب في مركز الجناح الأيسر الذي يتألق فيه نيمار.

فيما يسعى نادي برشلونة الأسباني التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.