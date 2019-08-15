"الأفضل في أوروبا".. 3 أسماء لحصد اللقب

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أداء اللاعبين في دوري أبطال أوروبا يؤثر على اختيارات اليويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، قائمة المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في القارة، خلال الموسم الكروي الماضي.

وضمت القائمة القصيرة 3 لاعبين، هم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي.

وسيعلن اليويفا اسم الفائز بالجائزة في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، خلال إجراء قرعة المجموعات بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

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وتشير الترجيحات إلى فوز فان دايك بالجائزة، بعد أن ساهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، علما بأنه حصد لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحمل الكرواتي لوكا مودريتش لقب الجائزة، حيث حصل عليها الموسم الماضي بعد منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، الذي خرج من القائمة القصيرة هذا الموسم.