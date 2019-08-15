شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على منتخب أيسلندا بنتيجة 35-31، وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال في نصف النهائي.
وقدم رجال المنتخب المصري مباراة كبيرة ورائعة نجحوا من خلال في تحقيق إنجاز يحدث لأول مرة لمنتخب الناشئين ويواصل انجازات كرة اليد المصرية عقب فوز منتخب الشباب في وقت سابق ببرونزية كأس العالم أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مصر إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.