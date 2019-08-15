الامارات | مصر إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على منتخب أيسلندا بنتيجة 35-31، وسيلتقي منتخب مصر مع الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال في نصف النهائي.

وقدم رجال المنتخب المصري مباراة كبيرة ورائعة نجحوا من خلال في تحقيق إنجاز يحدث لأول مرة لمنتخب الناشئين ويواصل انجازات كرة اليد المصرية عقب فوز منتخب الشباب في وقت سابق ببرونزية كأس العالم أيضاً.